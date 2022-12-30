ليبيا وتونس تؤكدان ضرورة التنسيق بين اجهزتما الرقابية

العالم-ليبيا

وأكد النويري خلال لقائه القطاري، والمشرف العام للمنظمة فيصل ماني ضرورة التنسيق بين الجهازين الرقابيين في البلدين والاستفادة من تجاربهما والتعاون بينهما والتنسيق في كل المحافل الدولية بما يعود على ليبيا وتونس بالتطور والتقدم , حسبما نقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن اللقاء الذي جرى بفرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك تناول الشق الرقابي في عمل مجلس النواب.

واستعرض اللقاء تطور الديوان الرقابي في ليبيا وتونس من حيث إعادة بناء الكادر القادر على المتابعة والمراقبة وتطوير منهجيات الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإستعانة بالتقنية الحديثة في العمل الرقابي.