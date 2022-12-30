آية الله خاتمي: الثورة الإسلامية لن تُهزم بالفتن واعمال الشغب

العالم - ايران

وقال آية الله خاتمي في كلمته خلال مراسم احياء يوم الثلاثين من كانون الاول / ديسمبر ذكرى احباط الفتنة التي تلت الانتخابات الرئاسية عام 2009 : منذ انتصار الثورة الاسلامية ، تم التخطيط لـ 15 فتنة واضطراب وحركات منحرفة بدعم من الأعداء الا انها منيت كلها بالفشل.

واضاف عضو الهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة ان العدو في الفتنة الأخيرة كان يستهدف الولي الفقيه اي قائد الثورة الاسلامية ، لأنهم علموا أن الولي الفقيه وحده قادر على احباط هذه الفتن.

واشار آية الله خاتمي الى ان اعمال الشغب الاخيرة استهدفت للمرة الاولى الولي الفقيه وفي الواقع ان هذه الفعلة اساءت الى الدين ونائب ولي العصر والزمان (عج).

وشدد على أن النور الإلهي لا ينطفئ أبدًا ، وأضاف: إن الهدف الأساس للعدو في إثارة الاضطرابات في البلاد كان الإطاحة بالدولة، وهو ما عبروا عنه صراحة في دعواتهم.

وفي إشارة إلى حقيقة أن الحكومة الحالية يجب أن تنظم الوضع المعاشي للشعب ، أوضح آية الله خاتمي: لا شك أن جزءا من ارتفاع الأسعار يرجع إلى سوء التخطيط ، إلا أن جزءًا منه يعود ايضا الى مخططات العدو.

وصرح آية الله خاتمي أن 80٪ من الإيرانيين يريدون الحجاب فيما 20٪ فقط يديرون ظهورهم للامور المقدسة.

وقال: إن العدو يحاول في حربه الثقافية الترويج للتنكر للحجاب في البلاد ، لكن يجب أن يعلموا أنه لو كان رضا خان قد تمكن من القضاء على الحجاب بشكل عام في البلاد ، سيتمكن المتاثرون به من ان يفعلوا ذلك.

وأكد أن العدو قد فشل في حربه الإعلامية على الشعب الإيراني ، وقال: ان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان يقول لمسؤولي دول العالم ان الجمهورية الاسلامية ستنهار في غضون ثلاثة أشهر ، لكن هذه الأشهر الثلاثة وغيرها مرت واليوم ترامب في خبر كان.

وأضاف: ان المستبدين يريدون تحقيق مآربهم تحت يافطة الديمقراطية والدفاع عن حقوق المرأة وحريتها ، ونية أمريكا من تحرير المرأة هو في الواقع استعباد المرأة.

وقال آية الله خاتمي : لم تكن هناك مؤامرة بعمق مؤامرة أعمال الشغب الأخيرة ، لأنه في ذلك ظهرت معارضة الدين ، والإساءة للقيادة ، والتجاهر بالاطاحة بالنظام ، ولكن على العدو أن يعلم أن الطابع الاسلامي والوطني راسخ في هذا البلد.