الادميرال سياري للعالم: أي عدو يحاول الاعتداء على حدودنا المائية فان ردنا سيكون حازما

العالم - خاص بالعالم

واوضح الادميرال سياري لمراسل قناة العالم الاخبارية، أن هناك تغطية جوية من مختلف الطائرات للمناورات، مشيرا الى أن هذه العمليات العسكرية هي دقيقة ومعقدة وحيث استخدم فيها التقنيات الحديثة.

وقال القائد الميداني للمناورات الادميرال سياري: "بدأنا استعدادنا لهذه المناورات قبل ايام، وبدأنا المرحلة تكتيكية في جنوب ايران على مدى ثلاثة كيلومتر من لاراك حتى البحر الاحمر والمحيط الهادي واليوم بدأنا العملية الحازمة للدفاع عن الشواطئ".

وأكد الادميرال سياري: "ان اي عدو يحاول الاعتداء على الحدود المائية الايرانية فان دفاعنا سيكون قويا وحازما وجادا في هذا المجال، واليوم قمنا بعمليات الشواطئ وهي عمليات معقدة حيث تشترك فيها جميع القوى الاربعة، وكذلك الغواصات الايرانية والقطع البحرية الاخرى، ومع تغطية جوية من قبل الطائرات".

وأشار الى أن :"هذه عمليات مشتركة ومنسقة من قبل قوات الجيش الايراني البحرية والجوية والبرية والدفاع الجوي وكلنا امل ان نتختم هذه المرحلة بنجاح".

وشدد القائد الميداني للمناورات: "أن مناورات ذو الفقارحضور ايراني مهم جدا للدفاع عن امن ايران جوا وبرا وبحرا وانها عمليات عسكرية دقيقة ومعقدة وحيث استخدم فيها التقنيات الذكية والحديثة المعاصرة".

وحول الحالة الجوية الصعبة اثناء المناورات قال الادميرال سياري: " كنا بانتظار هكذا ظروف جوية لكي نختبر استعداداتنا في هذا المجال، واننا درسنا هذه الظروف الجوية ونظرا لهذه الاجواء المتقلبة قررنا ان تكون مناوراتنا في هذه الايام وهذا يضاعف من استعدادنا لخوض أي حرب في ظروف غير ماتية سواء في البحر او في البر او الجو من أجل الدفاع عن ايران وعن ارضها وسمائها في كل الظروف والاجواء ونحن على استعداد تام من اجل هذا الدفاع".

هذا وانطلقت مناورات "ذو الفقار" المشتركة للجيش الإيراني من شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي. حيث قال مراسل العالم في وقت سابق من موقع المناورات، إن المناورات لها أهداف مختلفة، أهمها التنيسق بين القوى الاربعة المشاركة للجيش الايراني، وهي القوة البرية والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، مشيرا الى أن هذه المناورات تجري تحت اشراف القوة البحرية للجيش الايراني وستستمر لمدة أربعة أيام.

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