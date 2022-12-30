المواطنون في المهرة اليمنية يعانون من البطالة وارتفاع الاسعار + فيديو

العالم-الیمن

ووصف "سعيد سالم" في الفيديو، ان المواطن اليمني الان يعيش حالة الهم ويعاني من الغلاء والمجاعة

واضاف سعيد سالم ان المواطنين كانوا يعملون في المعامل والان بسبب ارتفاع اسعار البترول طردوا واصبحوا عاطلين عن العمل ويعانون من صعوبة الحياة.

ويقوم تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي ببيع ملايين البراميل بواسطة سفن عملاقة، تأتي بوتيرة شبه شهرية إلى الموانئ اليمنية المحتلة، كما يظهر في مواقع رصد حركة الملاحة الدولية. ويؤكد مختصون بأن “قيمة ما تم نهبه من عائدات النفط الخام والغاز، خلال ستة شهور فقط كافية لدفع مرتبات موظفي الدولة لأعوام.

وفيما يتعلق بنهب عائدات الغاز المنزلي، والذي تُباع منه يومياً 75 مقطورة، بحسب اعتراف حكومة المرتزقة فقد وصل إجمالي ما تم بيعه منه خلال مايو الماضي فقط، إلى 2325 مقطورة، تحتوي على 4.8 ملايين أسطوانة، وقيمة كل أسطوانة 3568 ريالاً، الأمر الذي يعني أن إيرادات الغاز المنزلي، التي نهبها تحالف العدوان في شهر واحد بلغت 17.2 مليار ريال يمني.

وأقرت حكومة المرتزقة المرتهنة لأنظمة دول العدوان بأن عائدات بيع النفط الخام ارتفعت، خلال عام 2021م، بنسبة 100%، وازدادت إلى أكثر من 1.4 مليار دولار، بالمقارنة مع 710.5 ملايين دولار في عام 2020م، لتصل قيمة إجمالي ما تم بيعه من النفط الخام خلال عامي 2020 و2021م إلى أكثر من 2.2 مليار دولار، أي ما يساوي 1.3 تريليون ريال، وهو ما يغطي صرف مرتبات موظفي الدولة اليمنية لـ18 شهراً على الأقل.

يأتي هذا النهب الواسع والمتزايد لثروة البلاد ، في وقت لا تزال مرتبات موظفي الدولة منقطعة منذ ما يقارب 6 أعوام، إثر نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في سبتمبر 2016، واستيلاء العدوان على كل تلك الإيرادات.. ليتسبب في إلحاق خسائر بقطاع النفط في اليمن، تقدَّر بأكثر من 45 مليار دولار، بفعل عملياته العسكرية المتواصلة منذ 8 أعوام.

وتشكل هذه الحقائق المرعبة، صدمة كبيرة للشارع اليمني الذي يتعرض لسياسة تجويع ممنهجة من قبل قوى العدوان وأدواته المحلية من المرتزقة والعملاء، نتيجة انهيار العملة وتردي الأوضاع المعيشية، فيما يتم تجريف ثروات البلاد إلى الخارج.