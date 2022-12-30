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شاهد.. ماوراء وجود الصهاينة المتطرفين في حكومة نتنياهو؟

الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

يؤكد الباحث بالشؤون الاسرائيلية رجائي كركي، أن نتنياهو من خلال استقطاب الصهاينة المتطرفين في حكومته يحاول الهروب من ملفات الفساد التي تنتظره داخل اروقة المحاكم.

العالم - خاص بالعالم

وقال كركي في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان بنيامين نتنياهو نجح بالامتجان الاول الا وهو استقطاب المتطرفين في تشكيل حكومته، من أجل اتخاذهم كسلم هروب من أي محاكمة قادمة في ملفات الفساد التي تنتظره في اروقة المحاكم.

وأضاف، ان المستوطنين المتطرفين يرغبون باقتحام المسجد الاقصى والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، واستباحت الاراضي الفلسطينية والاعتداء على فلسطينيي عام 48، مشيرا الى أن نتنياهو استطاع استقطاب هؤلاء المتطرفين الى صفه بحيث هم يدعمونه في تشكيل حكومته وهو يلبي رغباتهم المشؤومة.

ولفت الباحث بالشؤون الاسرائيلية، الى ان نتنياهو في اول خطواته تحت قبة الكنسيت يحاول تمرير قانون ما يسمى بالتغلب بحيث يدعو الى تجاوز المحكمة العليا داخل كيان الاحتلال، موضحا أن نتنياهو اذا نجح في تشريع وسن هذا القانون فسيكون اولى خطوات انهيار المنظومة الديمقراطية داخل الكيان.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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