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كنعاني: لا يمكن إزالة فلسطين

كنعاني: لا يمكن إزالة فلسطين
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن إزالة فلسطين، و الزوال كامن في جوهر وطبيعة الكيان الصهيوني.

العالم - ايران

وفي تغريدة على تويتر ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، يحاول رئيس الوزراء المتكرر والمعروف للكيان الصهيوني، بتكرار ادعاءاته الكاذبة ضد إيران، إلى خلق هوية لنفسه وللكيان الإسرائيلي غير الشرعي.

وأضاف، أكثر من سبعين عاما على غوص الكيان الصهيوني للخروج من أزمة الهوية التي صاحبها ارتكاب إبادة جماعية ونهب وتهجير قسري وعشرات الممارسات ضد حقوق الإنسان، هي ترجمة للسياسات والإجراءات الخاطئة لبريطانيا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية دعماً لهذا الوجود غير الشرعي.

وتابع كنعاني، لا يمكن إزالة فلسطين، و الزوال كامن في جوهر وطبيعة الكيان الصهيوني.

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