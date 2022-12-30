شاهد.. تصدع آمال العالم بطي صفحة جائحة كورونا

العالم - خاص بالعالم

منظمة الصحة العالمية أكدت أن الصين لا تقدم معلومات كافية بشأن الإصابات، وهو ما يعرقل إجراء تقييم شامل للمخاطر المتعلقة بوضع كوفيد 19، ودعا رئيس المنظمة أدهانوم غيبريسوس عبر سلسلة تغريدات بكين لمزيد من الشفافية المتعلقة بوضع الوباء في البلاد، وقال إن الإجراءات التي تتخذها بعض البلدان في الإطار تعتبر مفهومة.

في المقابل نددت الصين بالاجراءات المتخذة تجاه مواطنيها ومن زار أراضيها واعتبرتها تمييزية، وقالت وزارة الخارجية الصينية إنه لا يوجد أي سبب لتقييد سفر الصينيين وإن بكين استجابت لتطورات المرض وفقا للتقييمات العلمية.



المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بيين: "الاستجابة التي نقوم بها لجائحة كوفيد 19 تتم على أساس علمي وهي لا تؤثر على العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى، ليس هناك أي داع لهذه الاجراءات والانتقادات، الصين كانت دائما تتصرف بطريقة شفافة وتتبادل المعلومات مع الآخرين".



هذه المواقف جاءت بعد انضمام الولايات المتحدة إلى عدة دول بينها إيطاليا والهند واليابان، فرض اختبارات كوفيد على المسافرين الوافدين من الصين بسبب مخاوف من تشكل متحورات جديدة بعد أن تخلت بكين عن القيود على السفر إلى خارج البلاد، رغم حصول زيادة مطردة في الإصابات داخل أراضيها، وإعلان السلطات الصحية في البلاد أنها لن تنشر حصيلة رسمية لوفيات كوفيد اليومية.

من جانبها أكدت وكالة الصحة في الاتحاد الأوروبي أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات غير مبرر في الوقت الحالي داخل الاتحاد.