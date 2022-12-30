بيروت يحقق فوزه الثاني في بطولة 'وصل الآسيوية' لكرة السلة

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ونجح بيروت باحكام قبضته على المباراة منذ البداية، حيث نجح بقيادة علي حيدر افضل مسجلي المباراة بانهاء الربع الأول 20 12 ليواصل اسبقيته في الربع الثاني ويقلص الفارق إلى 18 نقطة 44 26.

ولم يتبدل المشهد في الربع الثالث رغم محاولة أصحاب الضيافة التعويض، إلا أن خبرة لاعبي بيروت من هارتون وهوس ورستم وجيرار حديديان ابقت الأفضلية لصالح رجال المدرب مروان خليل لينتهي الربع بنتيجة 63 46.

وفرض بطل لبنان سيطرة مطلقة على مجريات الربع الرابع حيث وسع الفارق إلى 30 نقطة 87 56 لينتهي اللقاء بانتصار جديد لبطل لبنان.

وحقق الانترانيك فوزًا مثيرًا على الهومنتمن 104 101 ضمن الجولة الحادية عشرة لدوري كرة السلة.

ورفع الانترانيك رصيده إلى 15 نقطة بالمركز السادس في حين رفع الهومنتمن رصيده إلى 14 نقطة بالمركز التاسع.