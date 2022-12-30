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لهذا السبب.. 'تسونامي الجوع' يتربص بالعالم + فيديو

الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

بالرغم من أن ذروة التضخم ربما تلوح في الأفق، إلا ان الأسوأ لم يأت بعد، هذا ما قاله صندوق النقد الدولي ضمن توقعاته الدورية التي كانت أكثرها قتامة منذ سنوات.

العالم - خاص بالعالم

وأشار صندوق النقد الدولي الى ان كثيرين في العام المقبل سيشعرون بالركود الاقتصادي، فالناس في شتى أنحاء العالم تعاني من التضخم بمستويات لم تسجل منذ عقود مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات ضرورية مثل الطعام والتدفئة والنقل والإقامة، إلا ان الرؤية القاتمة للصندوق الدولي الحالية جاءت مبنية على كلمتين هما الجائحة والحرب.

فبعد أن عصفت جائحة كورونا بالعالم ونظام التجارة العالمي، وأوقفت شريان الحياة في العديد من البلدان، وتسببت بخسائر كبيرة للشركات والمصانع، جاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتلقي بظلالها على اسعار الطاقة والغذاء في العالم.

وما تبعها من فرض اميركا والدول الغربية، عقوبات على روسيا التي تعد أكبر مصدر للنفط والغاز، وصعوبة في تصدير القمح والحبوب والزيوت من أوكرانيا التي تشكل سلة غذاء عالمية، لتسجل على إثرها اسعار الوقود والغذاء ارتفاعات قياسية خلال العام الحالي، لم يشهدها العالم.

حتى ان مخاوف تكاليف المعيشة باتت تهيمن على سياسات الدول الغنية، وإذا كانت الأمور صعبة في بلدان الاقتصادات الصناعية، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية زاد من حدة الفقر والمعاناة في البلدان الفقيرة، من هايتي إلى السودان ولبنان وسورية إلى سريلانكا.

ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن 70 مليونا آخرين في جميع أنحاء العالم باتوا على شفا المجاعة منذ بداية حرب الروسية في أوكرانيا فيما، يسميه 'تسونامي الجوع'.

وفي محاولة لتهدئة الطلب وترويض التضخم شرعت البنوك المركزية في أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة رفعا حادا، لكن لا يزال الوقت مبكرا لمعرفة ما إذا كانت ستنجح خططهم في 2023.

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لهذا السبب.. 'تسونامي الجوع' يتربص بالعالم + فيديو

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