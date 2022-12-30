الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

المفتي قبلان..

التدويل جريمة كبرى والمطلوب إلزام القوى السياسية على الحوار وانتخاب رئيس وطني

التدويل جريمة كبرى والمطلوب إلزام القوى السياسية على الحوار وانتخاب رئيس وطني
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

 أكد المفتي الجعفري في لبنان الشيخ احمد قبلان "أن وجود حكومة قوية ومنعقدة ضرورة وطنية ملحة، والفراغ في سدة الرئاسة يفترض بالضرورة الدستورية تفعيلَ دور الحكومة، وبلد بلا حكومة يعني المزيد من دواعي تفككه.

العالم - لبنان

وأضاف قبلان، مع تفهمنا الكبير لموضع رئاسة الجمهورية، لكن لا يمكننا القبول بتعطيل البلد بسبب التوظيف السياسي. والبلد أكبر من الكل، واليوم لبنان بمهب الريح، والمطلوب شد الأحزمة الوطنية لا الطائفية، وهنا أقول وأؤكد أن خلاص لبنان يمر في مجلس النواب، لا على أجنحة الطائرات؛ والقطيعة السياسية تقربنا من الخراب".

وتوجه المفتي قبلان، الى الحكومة والقوى السياسية بالقول:"لقمة عيش اللبناني في هذه الأزمة الأخطر تتوقف على اليد اللبنانية العاملة التي تشكل ركيزة سوق لبنان، والمطلوب حمايتها، ومنع النزوح من تدميرها، فضلا عن خريطة السفارات الغربية التي تعيث بهذا البلد فسادا. وللسفارات الغربية ننبه بأن لعبة الجمعيات الملونة، والكارتيلات التي تلعب الأدوار الإنسانية مكشوفة جدا، وليست من صالحكم أبدا، واللعب بمصير لبنان ممنوع وللصبر حدود".

وليس هناك شيء لا يمكن حله، فقط يجب توحيد الصوت الوطني لمنع بعض القوى السياسية من بيع لبنان للخارج، فيما الحصار الأميركي ما زال مستمرا، إلا أننا لا نسمع تنديد جماعة السيادة، والتوظيف الغربي بالنزوح بات خطرا قوميا من دون أيِّ تنديد من جماعة الخيار الغربي، بل المطلوب استعادة قوة القرار السياسي، والخيار الشرقي ضرورة إنقاذية استراتيجية للبنان، وقد نعاني إلا أننا لن ننهزم، وغدا يوم آخر".

روابط ذات صلة

لبنان.. أحكام بحق 9 متهمين بالانتماء لتنظيمات مسلحة والقيام بأعمال إرهابية

بيروت يحقق فوزه الثاني في بطولة 'وصل الآسيوية' لكرة السلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دعموش: البلد بحاجة الى تعاون حقيقي بين أبنائه لاخراجه من ازماته

الفاتيكان يقدم معلومات حول صحة البابا بنديكتوس السادس عشر

مطالب أممية بالإفراج عن معتقل الرأي 'سفر الحوالي'

ستولتنبرغ: إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا أسرع طريق للسلام!

ملحمة 30 ديسمبر..لماذا هي خالدة في تاريخ الشعب الايراني؟

الصومال: قوات الأمن تستعيد السيطرة على عدة مناطق بإقليم شبيلى السفلى