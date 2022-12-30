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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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آل صادق: الانتقام سيبقى يلاحق أميركا لاغتيالها قادة النصر
مراسل العالم: وصول ناقلة نفط ايرانية تحمل مليون برميل نفط الى ميناء بانياس السوري ويجري العمل على تفريغها
مصادر فلسطينية: الاحتلال يطلق الرصاص تجاه الصحفيين خلال تغطيتهم لاقتحام مدينة نابلس
رويترز: السلطات السورية تعلن مقتل 10 عمال واصابة 4 اخرين في هجوم قرب حقل نفط في دير الزور شمالي سورية
مصادر فلسطينية: إصابة أخرى لشاب لم تعرف طبيعتها والاحتلال يمنع الإسعافات من الوصول إليها
مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون بعبوة متفجرة قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة القديمة في نابلس
مصادر فلسطينية: اشتباكات مستمرة بين المقاومين وقوات الاحتلال في نابلس واصابة شاب بشظية في الرقبة خلال اقتحام المدينة
مصادر فلسطينية: اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات العدو الصهيوني بعد اقتحامها مدينة نابلس
متحدث الخارجية الايرانية: التعاون الدفاعي بين ايران والدول الاخرى ياتي وفق المصالح المشتركة وينطبق مع القانون الدولي وليس ضد اي طرف اخر
متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: ايران برهنت على انها لن تستسلم لمنطق القوة
آل صادق: الانتقام سيبقى يلاحق أميركا لاغتيالها قادة النصر
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش
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