آل صادق: الانتقام سيبقى يلاحق أميركا لاغتيالها قادة النصر

العالم- ايران

وأحيت السفارة الإيرانية في بغداد اليوم الجمعة الذكرى السنوية الأولى للشهيد القائد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس بحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والدينية.

وأكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد في كلمته بمهرجان الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر انه لا يمكن احصاء الاعمال التي قام بها الشهيد سليماني على مختلف الاصعدة طيلة سنين حياته.

وحذر السفير آل صادق ان الانتقام سيبقى يلاحق أميركا لاغتيالها قادة النصر.

وأكد آل صادق، أن قادة النصر تحملوا اعباء كبيرة في مواجهة داعش الارهابي، مبينا ان الشهيد سليماني حضر الى العراق بنفسه في الساعات الأولى من هجوم داعش.

وقال آل صادق إن ايام سليماني ورفيقه المهندس لا تنسى فهما افشلا مخططات الارهاب، مبينا ان مدرسة الحاج قاسم تخرج منها ابناء شعوب المنطقة.

وتقام عشرات الاحتفالات وفعاليات وانشطة في مختلف المدن العراقية مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لإستشهاد قادة النصر قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما.

وتشهد مدينتا بغداد، عاصمة العراق ، والبصرة مسقط رأس الشهيد أبو مهدي المهندس ، أكبر تجمعات عامة احياء لهذه الذكرى استذكارا لجهاد القائد سليماني وابو مهدي المهندس في مكافحة عصابات داعش الارهابية والعمل على دحرها.

وتعتبر مشارکة الشعب العراقي إلی جانب شيوخ العشائر وترديد الشعارات لانهاء الاحتلال الامريكي للعراق من السمات المميزة لهذه المراسم.

وستقام غدا السبت وبعد غد الأحد ، االعديد من الفعاليات والانشطة عشية استشهاد قادة النصر في مختلف أنحاء العراق ، من عقد اجتماعات مراكز الفكر إلى تنظیم المسيرات ، وإقامة فعاليات ليالي الشعر، والترانيم الملحمية والتجمعات العشائریة.

كما سيقام غد السبت حفل مماثل في حي "المدينة" بالبصرة برعایة مرکز الجنوب الثقافي الاسلامي في ساحة الشهداء الساعة 20:00.

کما يقيم الحشد الشعبي الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع ذكرى استشهاد قادة النصر، مراسما كبيرا في مسجد "أكرم" الواقع في منطقة "الصويرة" بمحافظة واسط العراق.

يتبع