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الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر..

العامري: فتوى الجهاد الكفائي استطاعت توحيد الطاقات لقتال 'داعش'

العامري: فتوى الجهاد الكفائي استطاعت توحيد الطاقات لقتال 'داعش'
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، اليوم الجمعة أن فتوى الجهاد الكفائي استطاعت توحيد جميع الطاقات لقتال داعش”، مبينا أن الفضل كل الفضل يعود الى المرجع السيد السيستاني في قتال ارهابيي داعش بالمعركة الخالدة. 

العالم - العراق

وقال العامري في كلمته بمهرجان عطر السواتر الذي يتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لشهداء القائم واستشهاد قادة النصر، إنه “نستذكر هذه الأيام الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر ونسأل الله ان نسير على نهجهم”، مشيرا إلى أن “الشهيدين القائدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني نذرا أنفسهما للإسلام”.

وأضاف إنه: “أشكر الأطباء الذين كانوا يتزاحمون في ميادين الموت لإنقاذ المقاتلين المدافعين عن العراق، ومواكب الدعم اللوجستي لمساهمتهم الكبيرة في ساحات الجهاد”، مردفا: “نتمنى أن يكون هناك مهرجان خاص لتكريم الإعلاميين والأطباء والمهندسين ومواكب الدعم اللوجستي”.

وتابع، أن “فتوى الجهاد استطاعت ان توحد جميع الطاقات لقتال داعش”،

وأشار رئيس تحالف الفتح إلى أنه “لدينا معركة أخرى لا تقل أهمية عن المرحلة السابقة وهي الحرب الناعمة ويجب ان نسهم بهذه المعركة”، لافتا إلى أن “محاربة آفة المخدرات لا تقل أهمية عن محاربة داعش إن لم بخطورته”.

ونبه العامري إلى أن “المعركة اليوم يجب ان تكون معركة استقلال اقتصادي وارتفاع الدولار جزء من مخطط للسيطرة على الاقتصاد”.

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