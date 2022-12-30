برلمانية ألمانية: الجيش الألماني يفتقر إلى كل شيء تقريبا

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وأضافت البرلمانية الألمانية، في مقابلة صحفية: "لا يمتلك الجيش الألماني إلا القدر القليل جدا من كل ما هو ممكن من المعدات والتجهيزات. ويشمل النقص التجهيزات الشخصية، مثل الخوذ وحقائب الظهر والدروع الواقية للبدن والمعدات الصغيرة والكبيرة والمركبات - من محطات وأجهزة الاتصال والذخيرة إلى الدبابات".

وذكرت المفوضة، أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، باتت هناك ضرورة "لتحسين تجهيز الجنود وتوفير الظروف اللازمة لاستعادة القدرة القتالية للجيش الألماني بشكل كامل".

وقالت: "الوضع في مجال التجهيز لدينا الآن، أسوأ مما كان عليه قبل 24 فبراير، لأنه تم تقديم الكثير من التجهيزات والمعدات في إطار دعم أوكرانيا، ولكن لم يتم استلام أي بديل".

اعتبارا من 1 يناير، ستترأس ألمانيا قوة المهام المشتركة عالية الجاهزية التابعة لحلف الناتو والتي يبلغ قوامها 11.5 ألف فرد، وهي جزء من قوة الرد السريع التابعة للحلف. وتم تشكيل هذه القوة، في عام 2014 ردا على إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا واندلاع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا.