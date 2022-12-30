طقوس ليلة 2023 .. إليكم العادات الأغرب في دول العالم

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كولومبيا



نبدأ من كولومبيا الذى يتبع مواطنوها تقليداً شعبياً للاحتفال بالعام الجديد، يطلقون عليه اسم «اجويرو»، حيث تحتفظ العائلات بثلاث حبات من البطاطا تحت فراش كل فرد من أفرادها، الأولى مقشرة بالكامل، والثانية غير مقشرة، أما الثالثة فتترك نصف مقشرة.



وفى منتصف الليل، يغلق أفراد العائلة عيونهم، ويسحب كل فرد حبة بطاطا عشوائيا وأيا كانت البطاطا التى يحصلون عليها، فإنها تتنبأ بحياتهم المستقبلية من الناحية المادية.

تركيا

وفى تركيا يعرف العام الجديد باسم «يلقاية»، ويحتفلون برش الملح على أبواب منازلهم فى ليلة رأس السنة ويعتقد أن هذا التقليد يجلب لهم الرخاء والسلام.



إيطاليا



وفى إيطاليا يتم التخلص من الأثاث القديم مع بداية العام، كرمز لبداية جديدة للعام المقبل.

الدنمارك

أما الدنمارك فيقومون بإلقاء الأوانى الزجاجية القديمة على أبواب جيرانهم، فى ليلة رأس السنة، ويعتقد أنه كلما زاد عدد الأوانى المكسورة على الأبواب، كان العام أفضل، وهناك تقليد آخر يقفز الدنماركيون فى ليلة رأس السنة من الكرسى إلى الأريكة الساعة الـ12 منتصف الليل، لجلب الحظ السعيد.



إسبانيا



في حين يشتهر الإسبانيون بحفل «نوشفيجا» ويعنى الليلة الكبيرة، ويتمثل ببقاء الأشخاص فى المنازل حتى منتصف الليل، ويتناولون حبة عنب واحدة فى كل ساعة ابتداء من 6 مساء وحتى منتصف الليل، ويرتبط هذا التقليد بالحظ السعيد فى العام الجديد.

اليونان

بينما يقوم اليونانيون بتعليق نبات الشوك ويتركونه متدليا خارج أبواب بيوتهم، لاعتقادهم بأنه يجلب الحظ السعيد على مدار العام.



وهناك تقليد آخر للاحتفال بالعام الجديد، يطلقون عليه «فاسيلوبيتا»، وفيه يتم تقطيع قالب حلوى يقدمونه للقديس «باسيليو» بهدف جذب الثروة والحظ.



الأرجنتين



وفى الأرجنتين يتبع المواطنون عادة دخول المنزل بالقدم اليمنى مع أولى دقات منتصف الليل، حتى تصبح سنة سعيدة مع التحذير بالدخول بالقدم اليسرى.



اسكتلندا



وبين كرات النار الكبيرة لمهرجان «Hogmanay» الذى يستخدمها المواطنون فى اسكتلندا ليلة رأس السنة لدرء الأرواح الشريرة، لتنقية الأرواح الشريرة وإبعادها، ويعود هذا التقليد إلى أكثر من 100 عام.

ألمانيا

بينما يستمتع الألمانيون بالاحتفاظ بميزان من سمك الشبوط فى محفظتك على مدار العام لجلب الثروة والحظ.



أستراليا



كما يبدأ العام الجديد في أستراليا بالطرق على الأوعية المعدنية، باستخدام المغارف الخشبية و الملاعق المعدنية لإحداث ضجيج عالٍ.



هولندا



فيما يحرص سكان هولندا على رمى أشجار الميلاد، بالنيران كطقس يعتقد أنه يطرد أرواح السنة الكئيبة الماضية، واستقبال أرواح السنة الجديدة.



الفلبين



وفى الفلبين يحتفظ الأهالى بالعملات المعدنية في الملابس ويرتدون الملابس المنقطة، للحفاظ على تدفق الأموال.



رومانيا



بينما يؤدى الرومانيون رقصة الدب بملابس الدببة، حيث تمثل موت العام القديم ومجيء الدببة الجديدة.

كولومبيا

وفى كولومبيا يتنزه الراغبون بالسفر فى العام الجديد فى الشوارع مع حقائبهم الفارغة.



الصين



وفى الصين يحرص البعض على تنظيف المنازل قبيل استقبال رأس السنة اعتقادا أن النظافة وملء المنازل بالزهور تعمل على طرد الحظ السيئ وتجلب البركة فى العام الجديد، إضافة لتوزيعه النقود على الأطفال.



تشيلي



كما يقضى مواطنون تالكا فى تشيلي، ليلتهم فى المقابر فى رأس السنة الجديدة.