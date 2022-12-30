سحب الوكالة من النواب، سيف 'قيس سعيّد' المسلط على البرلمان قبل انتخابه

العالم- تونس

وانتقد سعيّد من سماهم بـ"مرشحين (انتخابات 17 ديسمبر) يلتقطون الصور في المساجد، اندسوا في الانتخابات التشريعية". مشدداً خلال افتتاحه، الإثنين الماضي، المستشفى الميداني بمحافظة جندوبة، على أن "سحب الوكالة منهم وارد بحسب الدستور".

كما وأفاد سعيّد بأن "عددا من المطلوبين للعدالة تحصلوا على وثائق تفيد بأنهم غير مطلوبين للعدالة، وتقدموا للانتخابات ونكّلوا بالمترشحين". وأضاف: "هنالك من جمع التزكيات في صبيحة واحدة".

وطالب قيس سعيّد "القائمين على الانتخابات ومن يراقبها في القضاء، بأن ينتبهوا لهؤلاء الذين اندسوا تحت أوجه مختلفة حتى يساهموا في إفساد العملية الانتخابية" مشيراً إلى أن "العملية الانتخابية ستستمر".