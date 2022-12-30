الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

سحب الوكالة من النواب، سيف 'قيس سعيّد' المسلط على البرلمان قبل انتخابه

سحب الوكالة من النواب، سيف 'قيس سعيّد' المسلط على البرلمان قبل انتخابه
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أثارت تهديدات الرئيس التونسي قيس سعيّد لعدد من المترشحين بسحب الوكالة منهم، تساؤلات حول هذه الآلية الدستورية التي وضعها في دستور عام 2022، وما تؤسس له من تدخل الجهاز التنفيذي في السلطة التشريعية ومدى مخالفتها للدستور.

العالم- تونس

وانتقد سعيّد من سماهم بـ"مرشحين (انتخابات 17 ديسمبر) يلتقطون الصور في المساجد، اندسوا في الانتخابات التشريعية". مشدداً خلال افتتاحه، الإثنين الماضي، المستشفى الميداني بمحافظة جندوبة، على أن "سحب الوكالة منهم وارد بحسب الدستور".

كما وأفاد سعيّد بأن "عددا من المطلوبين للعدالة تحصلوا على وثائق تفيد بأنهم غير مطلوبين للعدالة، وتقدموا للانتخابات ونكّلوا بالمترشحين". وأضاف: "هنالك من جمع التزكيات في صبيحة واحدة".

وطالب قيس سعيّد "القائمين على الانتخابات ومن يراقبها في القضاء، بأن ينتبهوا لهؤلاء الذين اندسوا تحت أوجه مختلفة حتى يساهموا في إفساد العملية الانتخابية" مشيراً إلى أن "العملية الانتخابية ستستمر".

روابط ذات صلة

تحرك قضائي تونسي برفع الحصانة عن 13 قاضيا بشبهات إرهابية + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس تنظم وقفة بمخيم البريج دعما وإسنادا للضفة

رصدتها قناة العالم الاخبارية.. طقوس ليلة 2023 .. إليكم العادات الأغرب في دول العالم

سحب الوكالة من النواب، سيف 'قيس سعيّد' المسلط على البرلمان قبل انتخابه

مقتل قرابة 1700 صحفي في العالم خلال عقدين ثلثهم من العراق وسوريا

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. إلحاح أنقرة لمصالحة دمشق ومعركة أردوغان الانتخابية

الحشد الشعبي يدمر هدفا لـ'داعش' في ديالى