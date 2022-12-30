الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد شريف: اذا ارتكب الأعداء أي حماقة فسندمر 'إسرائيل'

العميد شريف: اذا ارتكب الأعداء أي حماقة فسندمر 'إسرائيل'
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الإيرانية ستدمر "إسرائيل" اذا ارتكب الأعداء أي حماقة.

العالم- ايران

وفي كلمة له أشار المتحدث باسم الحرس الثوري إلى أننا نواجه الأمريكيين المجرمين والصهاينة وأبقارهم الحلوب في المنطقة منذ 44 عامًا، وقال: إنهم اليوم في أسوأ حالاتهم والثورة الإسلامية في أقوى شكل ممكن، و هذه حقيقة ميدانية، إنهم يتوسلون إلينا لوقف التأثير الإقليمي.

وأضاف العميد شريف: نحن لا نزعم أننا قدمنا ​​لروسيا طائرة مسيرة، هم يصرون ويقولون لا تزودوا روسيا بطائرات مسيرة ويخبروننا أنكم غيرتم مصير الحرب وتسببتم في هزيمة الناتو والغرب. واليوم يريدون منا عدم إعطاء روسيا صواريخ دقيقة، بينما كانوا يعتبرون حتى يوم أمس الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة لا تمتلك العلم والتكنولوجيا.

وتابع: اليوم وبفضل جهود القوات المسلحة للبلاد وصلنا إلى هذه القوة التي يأس فيها العدو من العمل العسكري على بلدنا وهم يعلمون أنهم إذا أخطأوا فإنهم سيواجهون دمار الكيان الصهيوني المعتدي.

روابط ذات صلة

الحرس الثوري: ايران تحبط مخططات اميركا في المنطقة

قائد الحرس الثوري: الأعداء يريدون وقف تقدم الجمهورية الاسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العميد شريف: اذا ارتكب الأعداء أي حماقة فسندمر 'إسرائيل'

تحالف العدوان يحتجز 4 سفن وقود ويمنع وصولها إلى ميناء الحديدة

الاحتلال يعتقل 4 شبان من المسجد الأقصى

أحكام بإدانة 15 من أساتذة التعاقد بالحبس والغرامة في المغرب

ميقاتي: لن نتخلى عن الأمل بنهوض لبنان وسنظل نقوم بواجباتنا

لبنان 2022 – إخفاقات وإنجازات