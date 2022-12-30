العميد شريف: اذا ارتكب الأعداء أي حماقة فسندمر 'إسرائيل'

العالم- ايران

وفي كلمة له أشار المتحدث باسم الحرس الثوري إلى أننا نواجه الأمريكيين المجرمين والصهاينة وأبقارهم الحلوب في المنطقة منذ 44 عامًا، وقال: إنهم اليوم في أسوأ حالاتهم والثورة الإسلامية في أقوى شكل ممكن، و هذه حقيقة ميدانية، إنهم يتوسلون إلينا لوقف التأثير الإقليمي.

وأضاف العميد شريف: نحن لا نزعم أننا قدمنا ​​لروسيا طائرة مسيرة، هم يصرون ويقولون لا تزودوا روسيا بطائرات مسيرة ويخبروننا أنكم غيرتم مصير الحرب وتسببتم في هزيمة الناتو والغرب. واليوم يريدون منا عدم إعطاء روسيا صواريخ دقيقة، بينما كانوا يعتبرون حتى يوم أمس الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة لا تمتلك العلم والتكنولوجيا.

وتابع: اليوم وبفضل جهود القوات المسلحة للبلاد وصلنا إلى هذه القوة التي يأس فيها العدو من العمل العسكري على بلدنا وهم يعلمون أنهم إذا أخطأوا فإنهم سيواجهون دمار الكيان الصهيوني المعتدي.