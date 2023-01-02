دراسة: موائد الأكل الجماعية تسبب الوزن الزائد للنساء

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وفي تفاصيل الدراسة، أمضت 26 امرأة 3 أيام في تناول جميع وجبات اليوم مع صديقاتهن، وفي الأيام الثلاثة الأخرى تناولن الوجبات بمفردهن، لتبين أنهن استهلكن نحو 540 سعرة حرارية إضافية خلال الأيام التي أمضينها برفقة الصديقات.

بينما وجدت دراسة أخرى شملت 63 امرأة، أن النساء اللواتي يتناولن طعاما إضافيا مع الأصدقاء، لا يخففن من حجم وجباتهن اللاحقة خلال النهار، ما يجعلهن عرضة لزيادة وزن تقدربـ 4 كيلوغرام سنويا.

وقال الباحثون الذين أجروا الدراسة، إن النساء يستهلكن كميات أكبر من الطعام خلال محادثاتهن الودية مع الآخرين، والتي بدورها تصرف انتباههن عن كمية الطعام المستهلكة ونوعيته.

التأثير نفسه على الرجال

وقالت البروفيسور سوزان هيغز مؤلفة الدراسة: "يجب أن يدرك الناس أن الأكل الاجتماعي، حتى ولو كان مجرد وجبة غداء سريعة، قد يكون مرتبطا بتناول كميات أكبر من الطعام".

وأضافت: "على الرغم من أن هذه الدراسة تناولت النساء فقط، إلا أننا نتوقع التأثير نفسه على الرجال أيضا".

ووجهت هيغز نصيحة للأشخاص بالتوقف عن تناول الطعام مع الأصدقاء، والاتجاه لتناول الوجبات بشكل فردي.

وأضافت: "في حال اضطررت لتناول الغذاء برفقة الأصدقاء أو الزملاء، فاحرص على تناول وجبات أصغر وأكثر صحية خلال النهار."