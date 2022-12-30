تحالف العدوان يحتجز 4 سفن وقود ويمنع وصولها إلى ميناء الحديدة

العالم- اليمن



وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن"تحالف العدوان الأمريكي السعودي وفي تجاهل واضح للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، احتجز أربع سفن وقود رغم تفتيشها القسري في جيبوتي".



وأشار إلى أن "السفن المحتجزة تشمل سفينة البنزين "سي أدور" وسفينة المازوت "جولف ايتوز" وسفينتي الديزل " برنسيس خديجة، وسوبرانو سيرين" .



وحمل الناطق الرسمي للشركة "تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الأضرار المترتبة على الحصار".



وطالب "المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على تحالف العدوان والأمم المتحدة للإفراج عن سفن الوقود ومنع القرصنة عليها".