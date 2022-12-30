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ناقلة محملة بمليون برميل نفط تصل ميناء بانياس السورية

ناقلة محملة بمليون برميل نفط تصل ميناء بانياس السورية
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصل ناقلة محملة بمليون برميل نفط ميناء بانياس السوري قادمة من ايران ضمن الخط الائتماني ويجري العمل على تفريغها ويتبعها عدة نواقل. أخرى.

العالم - سوريا

وأفاد مراسلنا في سوريا بأن وصلت ناقلة للنفط الخام صباح اليوم الجمعة محملة بحوالى مليون برميل نفط خام من ايران، وقد تم الانتهاء من إجراءات الربط والترصيف لبدء عمليات التفريغ باتجاه الخزانات، حيث من المتوقع عودة مصفاة بانياس للإقلاع خلال اليومين القادمين.

وكشفت المصادر ذاتها عن قدوم المزيد من النواقل بشكل متتابع خلال الشهر القادم مع استمرار قدوم نواقل الغاز. وتوقعت، أن ينعكس ذلك على عودة الهدوء التدريجي لتوزيع الاحتياجات النفطية التي تسببت بتعطل وتوقف الكثير من المرافق واشتعال السوق السوداء، وإطالة زمن رسائل البنزين والغاز إلى أكثر من عشرين يوماً للبنزين وخمسين يوما الغاز على أقل تقدير.

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