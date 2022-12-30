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مساعد رئيس أمريكي أسبق: حماية أوكرانيا ليست من أولويات الغرب

مساعد رئيس أمريكي أسبق: حماية أوكرانيا ليست من أولويات الغرب
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال دوغ باندو المساعد الخاص السابق للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان، إن حماية أوكرانيا لا تدخل ضمن المصالح الأساسية للدول الغربية، لذلك لن تخاطر بأمنها من أجل كييف.

العالم _ الأميرکيتان

وأضاف في مقالة لمجلة American Spectator: "السبب وراء خداع الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، لأوكرانيا وكذبهم عليها فيما يتعلق بمنحها عضوية الحلف ( وهو وعد لم يتم الوفاء به على مدار 14 عاما الماضية)، يكمن في أنه لم يكن هناك أحد على استعداد لدخول الحرب من أجل أوكرانيا".

ووفقا له، تظل المهمة الرئيسية لواشنطن، هي منع نشوب نزاع مسلح مباشر مع موسكو.

وحث الخبير، البيت الأبيض على وضع مصالح الشعب الأمريكي في المقام الأول، ولهذا على الولايات المتحدة ألا تتدخل في الأزمة الأوكرانية.

وقال: "لم يكن لدى أي عضو في الناتو أبدا، سبب وجيه للمخاطرة بحياة وثروة ومستقبل شعبه. وهذا الأمر لم يتغير خلال النزاع الحالي في أوكرانيا".

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