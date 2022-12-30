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السيد عمار الحكيم: الجريمة الغاشمة التي ارتكبت بحق قادة النصر في مطار بغداد خطيئة أمريكية لا تغتفر بحق العراق وضيوفه

الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

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