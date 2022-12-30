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عرين الأسود الفلسطينية: زمن الهدوء الذي يتغنى به الكيان الاسرائيلي ولى ولن يعود وكل يوم نزداد قوة ويزداد ضعفا وحربنا معه طويلة وخسائره كثيرة

الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

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