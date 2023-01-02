حكومة نتنياهو والتصعيد الاسرائيلي في جنين.. روسيا وأوكرانيا إلى أين تتجه الحرب؟

العالم - بانوراما

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية استشهاد الشابين جريمة وارهاب دولة. التصعيد الاسرائيلي يأتي بعد أيام من استلام الحكومة الجديدة في الكيان الاسرائيلي لمهامها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: أعلان وزارة الدفاع الروسية مقتل ثلاثة وستين عسكريا روسيا جراء ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت نقطة عسكرية مؤقتة في منطقة دونيتسك.

فيما أكدت السلطات الأوكرانية أن عدد القتلى أكبر بكثير وقد يصل إلى أربعمئة. من جهته أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن على الدول الغربية الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.