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رسميا.. كريستيانو رونالدو في النصر السعودي

رسميا.. كريستيانو رونالدو في النصر السعودي
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

تعاقد نادي النصر السعودي رسميا، اليوم الجمعة، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين.

العالم - رياضة

وكشفت تقارير، عن آخر تطورات المفاوضات بين إدارة نادي النصر السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويدخل رونالدو فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون نادٍ، بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر نوفمبر الماضي.

ووفقًا لـ شبكة «goal» العالمية، فإن المفاوضات بين إدارة النصر ورونالدو وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرة أن الساعات المقبلة قد تشهد توقيع اللاعب عقود انضمامه إلى النادي السعودي.

وأضافت الشبكة العالمية أن النادي السعودي وضع خطة برنامج الفحوصات الطبية التي سُيجريها النجم البرتغالي قبل توقيع العقود، موضحة أن اللاعب قد يصل إلى الرياض يوم 3 يناير المقبل.

وأتمت شبكة «goal» أن ممثلاً لرونالدو نظم مع مسؤولي نادي النصر التفاصيل النهائية لحفل التوقيع في السعودية هذا الأسبوع.

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رسميا.. كريستيانو رونالدو في النصر السعودي

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