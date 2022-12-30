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تركيا.. مصرع 5 أشخاص جراء سقوط رافعة بناء غربي البلاد

تركيا.. مصرع 5 أشخاص جراء سقوط رافعة بناء غربي البلاد
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان نتيجة لانهيار رافعة برجية، في مبنى فندق بمنطقة بورنوفا بمدينة إزمير غرب تركيا.

العالم _ أوروبا

وقالت وسائل إعلام، أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب اثنين في نتيجة لانهيار رافعة برجية في مبنى فندق في منطقة بورنوفا.

وأضافت أن عدد كبير من فرق الشرطة والإسعاف وصلوا إلى مكان الحادث لتقيم الرعاية الطبية للمصابين واغلقت الشرطة المنطقة.

وقال حاكم إزمير، يافوز سليم كوشغر، في تغريدة عبر تويتر، حول الحادث: "لسوء الحظ، لقي 5 من مواطنينا حتفهم في الحادث الذي وقع أثناء أعمال رفع الرافعة في أحد المباني في منطقة بورنوفا".

ومن جهته قال رئيس بلدية إزمير تونج سوير: "أتمنى رحمة الله على مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم نتيجة انقلاب رافعة في أحد المباني في منطقة بورنوفا، وأتقدم بأحر التعازي لأسرهم وأحبائهم، وأن يشفي الجرحى، نحن آسفون جدا، تعازينا جميعا".

ولقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 أحدهم بجروح خطيرة ظهر اليوم الجمعة، في انفجار في مطعم بمتجر دونر في منطقة نازيلي بمدينة أيدين غرب تركيا.

ووقع الانفجارفي متجر دونر في منطقة نازيلي لسبب غير معروف فيما ابلغ المحيطين بمكان الانفجار الشرطة والدفاع المدني بالانفجار فور وقوعه .

وبدأت فرق إدارة الإطفاء في بلدية أيدين التدخل بعد وقت قصير من وقوع الحريق، وأثناء إخماد الحريق عثر على جثث 7 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 أشخاص في الحريق.

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