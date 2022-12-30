الرئيسان الأسد وبوتين يتبادلان التهنئة بمناسة حلول العام الجديد

العالم - سوريا

وتمنى الأسد أن يحمل هذا العام لروسيا موفور الخير ودوام التقدم والازدهار.

كما عبر الأسد عن عميق شكر السوريين لكل الجهود التي تبذلها جمهورية روسيا الاتحادية وفي كافة المجالات من أجل دعم سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ومساعدة الشعب السوري على التخلص من شرور الإرهاب البغيضة وكي يتمكن مجددا من العيش بأمان وسلام ويعيد بناء ما دمره هذا الإرهاب متطلعا نحو المزيد من النهوض بالعلاقات الثنائية لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

بدوره جدد بوتين في برقية التهنئة إلى الأسد التزامه بمواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع سورية والدعم المستمر لسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها معرباً عن أمله في أنه من خلال الجهود المشتركة في العام المقبل سيكون من الممكن تحقيق عودة السلام بشكل نهائي إلى الأراضي السورية.

فيما توجه بوتين بالتهاني للرئيس الأسد وللشعب السوري، مؤكدا دعم بلاده المستمر لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك استعدادها لمواصلة الإسهام في استقرار الوضع وإعادة الإعمار، متمنيا السلام والازدهار للشعب السوري.