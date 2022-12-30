ترامب: نشر مجلس النواب إقراراتي الضريبية سيؤدي إلى 'أشياء مروعة' للكثيرين

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وأصدرت لجنة الدخل والإنفاق في مجلس النواب حسابات ترامب الشخصية في الفترة من 2015 إلى 2020، عندما تراوحت ضرائب الملياردير بين صفر ومليون دولار.

وقال ترامب في بيان: "هذه حركة شارع باتجاهين، الديموقراطيون لا ينبغي أن يفعلوا هذا، كان يجب على المحكمة العليا ألا توافق على ذلك، سيؤدي ذلك إلى عواقب مروعة لكثير من الناس، الانقسام الأمريكي الكبير سوف يصبح أوسع بكثير".

وأضاف: "تظهر الإقرارات الضريبية لترامب مرة أخرى مدى نجاحي بفخر وكيف تمكنت من استخدام إعادة تقييم الأصول والخصومات الضريبية المختلفة كحافز لخلق الآلاف من الوظائف والمباني والشركات الفخمة".

ويترتب على التصريحات أنه من أصل ست سنوات، انتهى اثنان فقط من ترامب بربح في عام 2020، لم يدفع الضرائب على الإطلاق، في عامي 2016 و 2017 كان مبلغها 750 دولارا.

ودفع ترامب 642 ألف دولار في 2015 و 999 ألف دولار و 133 ألف دولار في 2018 و 2019 على التوالي.

وحاول ترامب إبقاء التصريحات طي الكتمان وذهب إلى المحكمة العليا التي رفضت دعواه.