وزير خارجية النمسا يحذّر من تجاهل روسيا

العالم _ أوروبا

وقال لوكالة ARA، إن موسكو "تدوس بأقدامها وتتنصل من كل الأرضيات والمبادئ التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية".

وأضاف: "ومع ذلك.. من غير الواقعي تصور قيام بنية أمنية مستدامة ومستقرة، في ظل تجاهل روسيا".

كما شدّد على أنه في إطار العلاقات مع روسيا، "وعلى الرغم من تأثير الانفعالات" يجب ألا "يضيع" الإحساس بوجود التناسب.

ولفت إلى انتقاده قرار بولندا بعدم السماح للوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف حضور اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في لودز.

وأضاف: "سواء أعجبكم ذلك أم لا، سنحتاج إلى مثل هذه المنصات (مثل اجتماع لودز للاتصالات مع موسكو) في المستقبل".

واختتم قائلا: "روسيا تظل أكبر جار لأوروبا".