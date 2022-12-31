السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
١٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

اليابان تحذر من احتمال إطلاق صاروخ كوري شمالي ثان

اليابان تحذر من احتمال إطلاق صاروخ كوري شمالي ثان
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

حذر جهاز الأمن البحري الياباني من احتمال إطلاق صاروخ ثان من كوريا الشمالية.

العالم-اسيا والباسفيك

وصدر الإنذار الأول في 08.06 بالتوقيت المحلي، وبعد خمس دقائق، ظهر تحذير من أن الصاروخ الذي تم إطلاقه يمكن أن يسقط بالفعل.

وفي الساعة 08.16 بالتوقيت المحلي، نشر جهاز الأمن البحري الياباني تحذيرا جديدا بشأن احتمال إطلاق صاروخ ثان.

وتم تشكيل مركز لجمع وتحليل المعلومات في مقر إدارة الأزمات بمكتب رئيس وزراء اليابان، على خلفية عمليات إطلاق الصواريخ.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في وقت سابق أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي" في إشارة إلى بحر اليابان.

روابط ذات صلة

سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا "غير محدد"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليابان تحذر من احتمال إطلاق صاروخ كوري شمالي ثان

سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا "غير محدد"

المعارضة الفنزويلية تحل حكومة زعيمها غوايدو

واشنطن تحذر الصين من عواقب مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات

خبير: الصين هي الرابح الأكبر في الأزمة الأوكرانية

بوليانسكي: الحوار بين موسكو وكييف سيجري عاجلا أم آجلا