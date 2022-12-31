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قصف صاروخي يستهدف الاميركان في المنطقة الخضراء بسوريا

السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

استُهدفت القاعدة العسكرية الامريكية غير الشرعية في حقل العمر شرقي سوريا الى قصف صاروخي وصف بالاعنف من نوعه وسط ترجيحات بوقوع اصابات بين الجنود الامريكيين.

العالم - سوريا

مرة اخرى، الصواريخ تستهدف القوات الأمريكية في أكبر حقول النفط شرقي سوريا. القصف وصف بالأعنف من نوعه، وسط ترجيحات بوقوع إصابات بين الأمريكيين.

وقالت مصادر محلية إن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي، تعرضت لقصف صاروخي عنيف مجهول المصدر مساء الجمعة.

وأفادت، بأن أصوات انفجارات عنيفة تردد صداها في عموم المناطق المحيطة بالقاعدة، تلاها تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الأمريكي في سماء المنطقة.

وأكدت المصادر أن القصف استهدف المنطقة الخضراء التي يتخذها الجنود الأمريكيون مسكنا لهم. مرجحة وقوع إصابات بين صفوف القوات الأمريكية، مستندة في ذلك إلى دقة إصابة الصواريخ لأهدافها، وإلى سماع دوي صفارات الإنذار وتحليق الطيران المروحي من داخل الحقل النفطي.

كما أشارت المصادر المحلية إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى داخل حقل العمر بالتزامن مع إغلاق كافة الطرق المؤدية إليه من قبل قوات قسد المدعومة امريكيا، خوفا من أي هجوم آخر.

وقال سكان محليون إن الهجوم هو الأعنف خلال الأشهر الأخيرة حيث تركز على 'المنطقة الخضراء' مستهدفا سكن الجنود الأمريكيين، متوقعين حصول إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأمريكية.

وكانت هذه القاعدة وقواعد امريكية اخرى، تعرضت عدة مرات لقصف صاروخي ومدفعية خلال الأشهر الماضية.

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