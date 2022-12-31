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مناورات "ذوالفقار" الايرانية تتحدى الظروف الصعبة مناخياً

السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

تستمر مناورات "ذو الفقار" المشتركة للجيش الإيراني في يومها الثاني، من شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي.

العالم - خاص بالعالم

وتجري المناورات لأهداف مختلفة، أهمها التنيسق بين القوى الاربعة المشاركة للجيش الايراني، وهي القوة البرية والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، تحت اشراف القوة البحرية للجيش الايراني.

وقال المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ في حديث خاص لقناة العالم الاخبارية: "إن أحد أهم ما شهدته المناورات، هو دمج القوات الاربعة العسكرية وإدارة تنفيذ عمليات متعددة الاهداف، في آن واحد".

وأکد ان هذه المناورات المشتركة التي تخوضها اربعة وحدات عسكرية، يجري فيها اختبار المعدات العسكرية بهدف عسكري واحد، ويتم اختبار آليات عسكرية متعددة بحيث يجب أن تعمل كل هذه الاليات العسكرية بشكل مشترك ودفعة واحدة.

وأشار الی الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها مناطق جنوب ايران، مؤکداً انها ستکون فرصة جيدة لتأقلم القوات مع الظروف الصعبة وممارسة تمرين التفوق علی الظروف الصعبة مناخياً".

وانطلقت المرحلة العملية لمناورات "ذو الفقار" المشتركة للجيش الإيراني، صباح اليوم الجمعة، من شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي.

وتجري المناورات لأهداف مختلفة، أهمها التنيسق بين القوى الاربعة المشاركة للجيش الايراني، وهي القوة البرية والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، تحت اشراف القوة البحرية للجيش الايراني.

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