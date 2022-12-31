نوري المالكي يكشف عن كواليس ما جرى بعد اعدام الطاغية "صدام"

العالم-العراق

ونقل رئيس تحرير صحيفة "الشرق الأوسط" غسان شربل في مقالة اطلعت عليها /المعلومة/، عن المالكي قوله، إنه "لم ير صدام ابدا لكنني اضطررت بعد إعدامه وبعد إلحاح من بعض الإخوة. وقفت أمام جثته نصف دقيقة، وقلت له: ماذا ينفع إعدامك؟ هل يعيد لنا الشهداء والبلد الذي دمرته؟".

وأضاف المالكي، أن "صدام لا يمكن أن يحتفظ بصورة البطل إلا لدى من يشاركه السلوك، وإلا أي صورة بطولية يمكن أن تسجل؟ هزائمه وتخريبه؟ أم سياسته التي انتهت بدخول القوات الأجنبية؟".

وتابع المالكي "أنصح جميع القادة بألا ينتهوا ببلدانهم كما انتهى صدام بالعراق".