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أهالي بلدة دمستان بالبحرين يطالبون بالافراج عن المعتقلين السياسيين

السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

نظم أهالي بلدة دمستان في البحرين وقفة إحتجاجية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد دون قيد أو شرط.

العالم - البحرين

كما ندد أهالي بلدة دمستان بالتطبيع المخزئ بين نظام ال خليفة مع الإحتلال الإسرائيلي.

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