كنعاني: استشهاد سليماني كان مصدر قوة واغتياله نموذج من ارهاب الدولة المنظم

العالم - ايران

جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم السبت في ندوة خصصت لدراسة الارهاب والتطرف في منطقة غرب آسيا وعقدت في مركز الدراسات السياسية والدولية في مبنى وزارة الخارجية.

وأشار " كنعاني " الى ماقاله قائد الثورة الاسلامية بخصوص دراسة مدرسة الشهيد " سليماني " وشخصيته المتعددة الأبعاد، مؤكدا أن هذا الشهيد كان يتحلى بخصوصيات امتاز بها في الاخلاق والسياسة والقتال والسلام والمفاوضات التي يجب ادراجها كلها في مدرسة يطلق عليها اسمه ويتم دراستها ومناقشتها.

وأعرب المسؤول عن اعتقاده بأن أهم بعد في شخصية الشهيد "سليماني" هو انتاج القوة وقال: ان انتاج القوة الوطنية والدولية للعالم الاسلامي والمقاومة كانت من الامتيازات التي يتم جمعها في شخصية هذا الشهيد الغالي.

وأضاف قائلا: ان قائد الثورة الاسلامية أشار الى أن الشهيد " سليماني " أثبت أنه شخصية وطنية وفي نفس الوقت شخصية على مستوى أمة، أي أنه لايوجد أي تباين بين هذين المجالين، سواء في وطنه أو في العالم، اذ أن الشهيد جمع الاثنين في شخصيته ليصبح شخصية عالمية للمقاومة.