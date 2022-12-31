مسؤول ايراني : يجب محاكمة ومعاقبة مرتكبي اغتيال الشهيد سليماني

العالم - ايران

جاء ذلك في الندوة المتخصصة بمكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة غرب آسيا، اقيمت اليوم السبت في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، وقال عباس علي كدخدائي ، مستشار وزير الخارجية الايراني ورئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة باستشهاد الفريق قاسم سليمان: ان داعش الذي كان من صنع النظام الأميركي استولى على ثلثي اراضي العراق وسوريا، ولم يكن ذلك ممكناً بدون دعم النظام الأميركي.

واكد المسؤول الايراني أن المجتمع الدولي تضرر كثيرا نتيجة الممارسات الاجرامية للنظام الأميركي وقال : لو لم يكن هناك ضوء أخضر أميركي، لما نشأت جماعة داعش ولم تكن قادرة على مواصلة جرائمها.

وفي إشارة إلى استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في محاربة الجماعات الإرهابية مثل داعش ، قال مستشار وزير الخارجية: بالسياسات التي اعتمدها قائد الثورة ، أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخط الامامي للمقاومة، لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية ، كاستراتيجية أساسية لإيران وكالتزام دولي وكمسألة أخلاقية، اعتبرت الجمهورية الإسلامية الايرانية نفسها ملزمة باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، وكان قائد هذه المقاومة والنضال هو الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني.

وأضاف: عندما تم الإعلان عن نهاية داعش بجهود كبيرة من الحاج قاسم وأصدقائه، أدرك النظام الأميركي أنه فقد أداة فعالة في المنطقة، داعش صنيعة أميركا الذي جاء لتدمير منطقة غرب آسيا ، واصبحت يد أميركا خالية الوفاض ولم يعد لديها ذريعة اخرى، وفي ذلك الوقت شهدنا أنها ارتكبت هذه الجريمة البشعة في 3 يناير قبل ثلاث سنوات، والتي نحن يوم على اعتاب الذكرى السنوية لاستشهاد الفريق سليماني.

وتابع قائلا: بهذه الجريمة نقضت أميركا كلاً من تعهداتها الدولية وكذلك التعهدات التي التزمت بالوفاء بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بمعايير حقوق الإنسان والامتثال واحترام سيادة الدول واستقلالها من الالتزامات الموجودة في الوثائق الدولية، وقد انتهكت اميركا كل هذه التعهدات، وكان هذا الأمر قد تم توضيحه في تقرير المقرر الخاص بأن جريمة أمبركا باغتيال الشهيد سليماني ورفاقه انتهاك دولي وأمريكا نقضت تعهداتها.

ولفت رئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة باغتيال الشهيد سليماني، إلى عدم تأكيد أي من مبررات أمريكا لهذا العمل، وقال: أن الأميركيين ارتكبوا انتهاكًا دوليًا كبيرًا بعملهم الإجرامي.

وأشار كدخدائي إلى أنه بعد ارتكاب هذه الجريمة اتخذت إيران إجراءات جيدة في النواحي القانونية والدولية ولا تزال مستمرة، مضيفا : وزارة الخارجية قامت بمتابعة جيدة، وقد تمت متابعة جيدة في القضاء وفي البعد الداخلي.

ومضى قائلا: في المجال القانوني، تمر القضية بالمراحل النهائية. السلطة القضائية والقضاة يصرون على أن يتم التحقيق في القضية بدقة ، وقرار الاتهام يقترب من مراحله النهائية، ونأمل أن يصل إلى نتائج طيبة.

وتابع يقول: وزارة الخارجية اتخذت إجراءات في المحافل الدولية وأساسنا معاهدة 1973، وكان ينبغي المحافظة على حياة الشهيد سليماني بصفته أعلى مسؤول عسكري في ايران وضيفاً للعراق، كان يتمتع بالحصانة والسلطات الاميركية كانت ملزمة باحترام مكانته وللأسف ارتكبت هذه الجريمة.

واضاف كدخدائي: هذه جريمة لا تغتفر ويجب محاكمة المسؤولين الأميركيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة ومعاقبتهم على افعالهم، الحكومة العراقية اتخذت إجراءات نتمنى أن تكون مفيدة في متابعة قضية الشهيد الحاج قاسم سليماني.