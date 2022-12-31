الإيرانية فاطمة برمكي أفضل لاعبة "كوراش" في العالم

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فاطمة برمكي ممثلة بلادنا في الوزن زائد 87 كیلوغراما وفازت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم في الهند والبطولة الآسيوية في طاجيكستان في العام الجاري وأصبحت أفضل ریاضیة في مجال الكوارش لفئة النساء في العالم عام 2022 .

وفي هذا الصدد، اعلنت جمعية الكوراش الدولية: فاطمة برمكي فازت بالبطولة الآسيوية في دوشنبة أظهرت أيضًا كل قوتها في الهند (بطولة العالم) وحصدت الميدالية الذهبية لإيران و الأساليب التي استخدمتها في المباريات احدثت عاصفة بين هواة الكوراش.

وفي قسم الرجال، تم تقديم اميد أسان اف من أوزبكستان كأفضل رياضي في هذا المجال.

سيتم منح جوائز لهؤلاء الأشخاص في بطولة العالم 2023 في تركمانستان.

وتعد رياضة الكوارش من ضمن الألعاب القتالية وتبدأ من ميزان 48 كجم إلى 87 كجم ثم الوزن الثقيل فوق الـ 100 كجم للرجال، وتبلغ مدة المباراة للفتيات 3 دقائق وللرجال 4 دقائق عبارة عن شوط واحد وفي حال التعادل يتم احتساب 2 دقيقة فقط تحت مسمى «جولد سكور».