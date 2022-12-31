الناصر سليماني

أكد قائد لواء القدس محمد السعيد الذي شارك مع الشهيد قاسم سيلماني في كثير من المعارك في سوريا أنه عندما علمت بوجود الحاج قاسم سليماني في سوريا انطلقت من المخيم باتجاه المطار وتوقعت أن أرى جنرالا برتب و بحراسة لكنني تفاجئت بتواضعه كثيرا.

وقال الحاج يحيي أحد القادة الميدانيين في سوريا: أنا رأيت الحاج قاسم لأول مرة بمنطقة عسكرية خارج حلب في اجتماع ضخم جدا وكان الحاج قاسم يعطي تعليمات وتوجيهات ولكن أسلوبه بالتعاطي مع الأخوة الموجودين لم يكن تعاطي قائد فقط بل كان تعاطي الأب لأبناء.

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