دول غربية تفرض اجراء فحص كورونا علی الوافدين من الصين

العالم - أسيا

بعدما أدّى تخلي بكين المفاجئ، عن سياساتِها الصارمةِ لاحتواءِ كورونا إلى إثارة المخاوف في جميع أنحاء العالم، أعلنت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ودول أوروبية أخرى، إلزام المسافرين الوافدين من الصين بالخضوع لاختبارات 'كوفيد-19'.

ونقلت وكالة 'بلومبيرغ' الأميركية، عن وزارة الصحة الإيطالية اكتشاف إصابة 50% من الركاب القادمين على متن طائرتين من الصين إلى مطار ميلانو بفيروس كورونا، وأنها تجري تحاليل إضافية لاختبارات الفيروس للمصابين.

كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستطلب من المسافرين القادمين من الصين إجراء فحص كورونا، وبذلك تنضم إلى دول أخرى اتخذت نفس القرار بسبب ارتفاع حالات الإصابة في الصين.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة أنها ستفرض اعتبارا من الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، على جميع المسافرين الوافدين من الصين إبراز نتيجة اختبار 'كوفيد-19' سلبية لخطوط الطيران عند المغادرة.

وقالت الحكومة الفرنسية، إنها ستلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل أقل من 48 ساعة من السفر.

في المملكة المتحدة أيضاً، أعلنت الحكومة فرض إجراء مماثل على الوافدين من الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

الحكومة الإسبانية فرضت كذلك على المسافرين الوافدين من الصين إجراء 'فحوص' في مطاراتها للتأكد من عدم إصابتهم بكوفيد.

وتطالب ألمانيا من جانبها بمراقبة انتشار متحورات كوفيد-19 في المطارات الأوروبية دون الذهاب إلى حد فرض إجراء اختبارات كورونا.

في المقابل، أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الجمعة عن 5515 حالة جديدة فقط ووفاة واحدة.

واجتمع وفد من منظمة الصحة العالمية مع مسؤولين صينيين لمناقشة الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بكوفيد-19 في بلادهم، داعيا إياهم إلى مشاركة البيانات بشفافية حتى تتمكن الدول الأخرى من الاستجابة بفعالية.