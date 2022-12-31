كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية علی بحر اليابان

العالم - أسيا

ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها كوريا الشمالية صباح السبت باتجاه البحر الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.

هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية ذكرت أنّ الصواريخ الباليستية الثلاثة قصيرة المدى وجرى إطلاقها ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، من مقاطعة هوانغهاي الشمالية جنوبي العاصمة بيونغ يانغ.

خفر السواحل الياباني من جانبه أيضاً قال إنّ كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخاً باليستياً، وأرسل إشعاراً بشأن صاروخ آخر. كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنّ صاروخاً ثانياً أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

هذا فيما قالت واشنطن في بيان إنّ التجارب الأحدث التي أجرتها كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ باليستية لا تشكّل تهديداً مباشراً للأفراد أو الأراضي الأميركية أو حلفاء واشنطن.

وقالت القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ في بيان، إنّ التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان ما زالت صارمة.

الإطلاق هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام، حيث تواصل تطوير الأسلحة، وسط تكهنات بأنّها قد تجري تجربةً نوويةً للمرة السابعة.

كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ غداة إعلان وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنّها أجرت بنجاح اختباراً لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء إنّ كوريا الشمالية أطلقت حوالي سبعين صاروخاً باليستياً هذا العام، من بينها حوالي ثمانية صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وتأتي عملية الإطلاق الجديدة هذه بعد خمسة أيام على توغل خمس مسيّرات كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية حلّقت إحداها على مقربة من العاصمة سيول، لكن رغم عملية استمرّت خمس ساعات، فشل الجيش في إسقاط المسيرات الكورية الشمالية، ما أثار انتقادات واسعةً لهذه الاستجابة.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول وصف هذا التوغل الجوي، بأنّه أمر لا يمكن تحمّله، متوعّداً كوريا الشمالية بالعواقب الوخيمة لاستفزازاتها، حسب تعبيره. كما وأجرى الجيش الكوري الجنوبي الخميس تدريبات لتعزيز دفاعه المضاد للمسيّرات.