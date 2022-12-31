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هذا ما قاله الرئيس التونسي حول الأزمات في البلاد

هذا ما قاله الرئيس التونسي حول الأزمات في البلاد
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن غلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات والمحاولات التي صارت معلومة من الجميع، لا يمكن أن تستمر.

العالم - تونس

وشدد شعيد خلال استقباله يوم الجمعة بقصر قرطاج، كلا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل، ليلى جفال، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، على ضرورة توفير حاجيات المواطنين بحسب "وسائل إعلام تونسية".

وصرح قيس سعيد بأن أهم تحدي هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي.

كما أكد رئيس تونس على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وعلى الدور الذي يجب أن تقوم به كل أجهزة الدولة وخاصة على الدور الموكول للقضاء.

وأوضح أنه من دون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي هدف من أهداف الشعب التونسي في حياة كريمة يسود فيها العدل وتنتفي فيها كل أسباب الفقر والظلم.

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