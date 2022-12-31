5 قُتِلوا على يد زوجاتهم.. و534 حالة عنف ضد الرجال!

العالم - العراق

وقال اتحاد رجال منطقة كردستان العراق، برهان علي، في مؤتمرٍ صحفي، السبت، "سجلنا 534 شكوى وعنف ضد الرجال في جميع فروع المنظمة، من بينها انتحار 65 رجلاً وقتل 5 رجال على يد زوجاتهم بمساعدة آخرين".

وتوزّعت حالات الانتحار وفق الآتي، السليمانية 26 حالة، أربيل 23 حالة، دهوك 8 حالات، بينما سجلت محافظة كركوك 6 حالات، وحلبجة حالتان.

واتحاد رجال منطقة كردستان العراق، منظمة مدنية معنية بالدفاع عن حقوق الرجال منطقة كردستان العراق، مقرها محافظة السليمانية، وتحقّق في المشاكل التي يواجهها الرجال داخل الأسرة.

وأضاف علي، "من إجمالي عدد الشكاوى وحالات العنف، 213 حالة حضانة أطفال أو طلاق، و193 حالة تدخّل أقارب في مشاكل عائلية، و45 حالة خيانة زوجية، و37 حالة إخلاء رجل مسن، و12 حالة عنف نفسي وجنسي".

وتابع رئيس الاتحاد "كانت هناك تسع حالات عنف جسدي وثماني حالات حجز على الأجر".

وقال علي "سُجِّل شكلٌ جديد من أشكال العنف ضد الرجال هذا العام، لم يسبق له مثيل، وهو التهديدات الإعلامية والإلكترونية والتشهير أو العنف على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددها 17 حالة".