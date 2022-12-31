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القيادة الأوكرانية تعلن إسقاط 12 صاروخا من أصل 20 اطلقتها القوات الروسية

السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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