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بالصورة.. تغريدة جديدة لمقتدى الصدر

بالصورة.. تغريدة جديدة لمقتدى الصدر
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

هنأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، العالم المسيحي عموماً ومسيحي العراق، بمناسبة "رأس السنة الميلادية". 

العالم - العراق

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