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العراق: السوداني يصدر جملة توجيهات أمنية

العراق: السوداني يصدر جملة توجيهات أمنية
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، جملة توجيهات خلال اجتماع الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بينها توفير الدعم الكامل لأجهزة الاستخبارات.

العالم - العراق

وقال مكتب السوداني في بيان ، إن الأخير "ترأس الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور مستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقادة الوكالات الاستخبارية، لمناقشة واقع أجهزة الاستخبارات لعام 2022، والقدرات المتاحة التي تمكّنها من تطوير مستوى أدائها، وتحديد أوليات العمل الاستخباري للعام المقبل، إلى جانب استعراض أهم المشاكل وسبل تجاوزها".

وأشاد رئيس الوزراء العراقي "بتضحيات رجال الاستخبارات، وبالدور الكبير الذي تؤديه أجهزتهم في ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، وجهودها في العمليات النوعية التي تحققت قبل أيام".

وأكد السوداني، على "توفير الدعم الكامل لأجهزة الاستخبارات من أجل تطوير القدرات الفنية والبشرية، ووجّه بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العالي من خلال الاندماج والعمل المشترك".

وأمر "بإجراء تقييم شامل لأداء جميع القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات، مشدداً على أنّ العمل الاستخباري، يُعد عملاً تخصصياً، يحتاج إلى النوع لا الكم، ووجه سيادته جميع القادة المعنيين بالعمل لتطوير المنظومة الاستخبارية، بما يساعد في اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتجنب الخروقات الأمنية وتنفيذ عمليات استباقية نوعية".

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