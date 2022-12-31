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تركيا تقترح عقد اجتماع مع سوريا مفاده..

تركيا تقترح عقد اجتماع مع سوريا مفاده..
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده اقترحت عقد اجتماع مع سوريا بين وزيري خارجية البلدين في دولة ثالثة خلال النصف الثاني من كانون الثاني/يناير المقبل.

العالم-تركيا

جاء هذا في تصريحات صحفية للوزير التركي أعقبت محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية رسمية بينها قناة "تي آر تي".

وقال وزير الخارجية التركي: "قلنا إنه من الممكن عقد الاجتماع الوزاري الثاني بين تركيا وسوريا خلال النصف الثاني من كانون الثاني/يناير في بلد ثالث".

وأضاف تشاووش أوغلو، تعليقًا على مطالبة دمشق بانسحاب الجيش التركي من سوريا، "يجب اتخاذ خطوات حيال العملية السياسية ويجب عدم السماح للتنظيمات الإرهابية بملء الفراغ".

وفي حال عقد اللقاء المقترح، سيكون الاجتماع الثاني على المستوى الوزاري، بعد اللقاء الذي جمع وزيري دفاع البلدين في موسكو الأربعاء الماضي.

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