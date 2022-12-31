مفتي عُمان يساند بكل قوة قانون مقاطعة "إسرائيل"

العالم - عمان

وقال الخليلي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "نساند بكل قوة المشروع الذي طرح في مجلس الشورى العماني، وهو إحكام مقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة مطلقة في التجارة وغيرها، لأجل تماديهم في العدوان وعدم مبالاتهم بحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا مما يدخل في الأُخوَّةِ الواجبة بين المسلمين".

واستشهد بما جاء في الحديث الشريف: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة".

وكان مجلس الشورى العُماني قد وافق الاثنين الماضي على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون "مقاطعة إسرائيل" إلى اللجنة التشريعية والقانونية، لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.

ومؤخرا، رفضت مسقط مطالب "تل أبيب" بفتح الأجواء العمانية أمام طائراتها المدنية، بعدما وافقت الرياض على قرار مماثل خلال زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" السعودية في يوليو/تموز الماضي.