مصرع 13 مغربيا بعد غرق قاربهم قبل وصوله لشواطئ إسبانيا

العالم - المغرب

ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، عن وسائل إعلام مغربية أن 45 مسافرا على متن القارب كانوا يحاولون الوصول لمدينة لاس بالماس الرئيسية بالجزر.

وبعد 10 دقائق من انطلاق القارب بالقرب من مدينة ميرلفت، اصطدم بصخرة وغرق يوم الجمعة.

وتم إنقاذ 24 شخصا، من بينهم قاصر من المياه، بينما تم انتشال 13 جثة من بينها جثمان امرأة. ما زال هناك 8 أشخاص في عداد المفقودين.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن المسافرين استخدموا قاربا مطاطيا والذي تعرض للتلف بشكل سريع ليجد الضحايا أنفسهم في وسط الأمواج.

ويذكر أن المغرب يعتبر بفضل موقعه الجغرافي القريب من أوروبا نقطة انطلاق للمهاجرين بطريقة غير مشروعة خاصة القادمين من أفريقيا جنوبي الصحراء.

وتقدم دول الاتحاد الأوروبي مساعدات مادية للمغرب في سبيل الحد من تدفق المهاجرين بطريقة غير مشروعة على دول الاتحاد انطلاقا من الأراضي المغربية.

وزاد الضغط على المغرب بعد إغلاق السواحل الليبية في وجه المهاجرين بموجب اتفاق مع إيطاليا للحد من الظاهرة.