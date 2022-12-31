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مصادر يمنية: إجمالي ضحايا العدوان السعودي الاميركي خلال عام 2022 فقط بلغ 3,083 شخصا بينهم 102 طفل و 27 امرأة ضمن الشهداء

السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

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