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كوريا الشمالية تستهل 2023 باطلاق صاروخ باليستي

كوريا الشمالية تستهل 2023 باطلاق صاروخ باليستي
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

أطلقت كوريا الشمالية الأحد صاروخا بالستيا قصير المدى في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان، على ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأوردت "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن عملية الإطلاق هذه هي الثانية خلال أيام ونفذت من منطقة يونغسيونغ في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في 2022، في وقت أجرت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات قياسية للأسلحة هذا العام شملت إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات .

والسبت، أطلقت كوريا الشماليّة ثلاثة صواريخ بالستيّة قصيرة المدى، على ما أعلنت سيول، غداة إعلان كوريا الجنوبية نجاح تجربة على قاذفة فضائية تعمل بالوقود الصلب، وعقب توغل خمس مسيرات كوريّة شماليّة في المجال الجوّي لكوريا الجنوبيّة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتوغل المسيرات الكورية الشمالية الإثنين كان الأول منذ خمس سنوات، واستدعى اعتذارا من وزير الدفاع في سيول بعد فشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاط ولو مسيرة واحدة، رغم نشر مقاتلات ومروحيات هجومية في عملية جوية استمرت خمس ساعات.

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